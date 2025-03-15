Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
10 очков разницы между командами. Тренеры объявили составы на матч Кривбасса с Левым Берегом
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
instagram.com/fckryvbas
Субботний слот матчей УПЛ открывается противостоянием между "Кривбассом" и "Левым Берегом".
Юрий Вернидуб поставил в старт следующих 11 футболистов.
Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Твердохлеб, Хомченовский – Кузик, Микитишин, Мендоза - Соса
Виталий Первак выбрал следующий стартовый состав.
Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Дедух, Синица, Косовский – Шастал, Сухоручко, Иван Когут
Это вторая встреча между командами в УПЛ. "Кривбасс" одержал одну победу над гостями из Киева.
При этом у криворожской команды уже 3 матча продолжается безвыигрышная серия: ничья и два поражения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в прошлом туре "Кривбасс" сыграл вничью с "Шахтёром" (1:1), а "Левый Берег" победил "Верес" со счётом 2:0.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Бенефис Малиновского. Дженоа – Лечче 2:1. Видео голов и обзор матча
- Генштаб подытожил потери россиян за прошедшие сутки: сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны?
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак