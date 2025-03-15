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10 очков разницы между командами. Тренеры объявили составы на матч Кривбасса с Левым Берегом

Премьер-лига

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

10 очков разницы между командами. Тренеры объявили составы на матч Кривбасса с Левым Берегом

instagram.com/fckryvbas

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Субботний слот матчей УПЛ открывается противостоянием между "Кривбассом" и "Левым Берегом".

Юрий Вернидуб поставил в старт следующих 11 футболистов.

Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Твердохлеб, Хомченовский – Кузик, Микитишин, Мендоза - Соса

Виталий Первак выбрал следующий стартовый состав.

Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Дедух, Синица, Косовский – Шастал, Сухоручко, Иван Когут

Это вторая встреча между командами в УПЛ. "Кривбасс" одержал одну победу над гостями из Киева.

При этом у криворожской команды уже 3 матча продолжается безвыигрышная серия: ничья и два поражения.

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Напомним, что в прошлом туре "Кривбасс" сыграл вничью с "Шахтёром" (1:1), а "Левый Берег" победил "Верес" со счётом 2:0.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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