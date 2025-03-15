Импонирует футбол Александрии? Бывший игрок Динамо оценил работу Шовковского

Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк оценил результаты киевлян в рамках УПЛ:

"В настоящее время верхняя шестерка команд УПЛ показывает качественную игру. В любом случае, наши гранды – "Динамо" и "Шахтер" – все равно сильнее конкурентов. Проходных матчей почти нет, каждый матч тяжелый, легких соперников нет".

Однако я смотрел игру "Александрии", мне импонирует их футбол. Прогнозов на чемпионство делать не буду, я уже в прошлом году много говорил, но все пошло не так".