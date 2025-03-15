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Импонирует футбол Александрии? Бывший игрок Динамо оценил работу Шовковского

Премьер-лига

Сильнее конкурентов?

Импонирует футбол Александрии? Бывший игрок Динамо оценил работу Шовковского

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк оценил результаты киевлян в рамках УПЛ:

"В настоящее время верхняя шестерка команд УПЛ показывает качественную игру. В любом случае, наши гранды – "Динамо" и "Шахтер" – все равно сильнее конкурентов. Проходных матчей почти нет, каждый матч тяжелый, легких соперников нет".

Однако я смотрел игру "Александрии", мне импонирует их футбол. Прогнозов на чемпионство делать не буду, я уже в прошлом году много говорил, но все пошло не так".

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Напомним, сейчас "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ, у них 51 балл после 21 тура, на втором месте подопечные Руслана Ротаня, а тройку закрывает отстающий от столичного клуба "Шахтер" на 10 баллов.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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