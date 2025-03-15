Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начало матча Кривбасса и Левого Берега отложено
Такие реалии
Фото - скріншот УПЛ ТБ
Начало матча "Кривбасса" и "Левого Берега" отложено.
С 14:48 по киевскому времени в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровщины.
Из-за этого начало матча отложено. Корреспондент "УПЛ ТВ" сообщил, что тревога началась на первой минуте разминки команд. Игроки перешли в укрытия.
Матч по графику должен был начаться в 15:30 по киевскому времени.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бенефис Малиновского. Дженоа – Лечче 2:1. Видео голов и обзор матча
- Генштаб подытожил потери россиян за прошедшие сутки: сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны?
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн