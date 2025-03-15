Начало матча "Кривбасса" и "Левого Берега" отложено.

С 14:48 по киевскому времени в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровщины.

Из-за этого начало матча отложено. Корреспондент "УПЛ ТВ" сообщил, что тревога началась на первой минуте разминки команд. Игроки перешли в укрытия.

Матч по графику должен был начаться в 15:30 по киевскому времени.