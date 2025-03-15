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Илич восстанавливается от травмы в Хорватии, голкипер выбыл из-за вируса: потери Кривбасса на игру против Левого Берега

Премьер-лига

Хрвое – важная потеря криворожцев

Илич восстанавливается от травмы в Хорватии, голкипер выбыл из-за вируса: потери Кривбасса на игру против Левого Берега

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

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“Кривбасс” и “Левый Берег” должны были начать игру чемпионата 21 тура УПЛ в 15:30. Однако из-за воздушной тревоги в Кривом Роге старт поединка отложен.

Правда, основные составы команд на этот матч уже известны. Вне заявки "Кривбасса" оказались Владимир Маханьков и Хрвое Илич. Комментатор встречи Михаил Спиваковский рассказал, почему Юрий Вернидуб оставил этих футболистов вне игры.

Илич дернул мышцу в матче против "Шахтера". Он отправился в Хорватию, чтобы залечить эту травму. Маханьков, также Юрий Вакулко и Ярослав Шевченко подхватили вирус.

Хрвое Илич трижды вышел в старте "Кривбасса" в официальных матчах этого года, Владимир Маханьков дважды играл с первых минут.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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