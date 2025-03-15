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Илич восстанавливается от травмы в Хорватии, голкипер выбыл из-за вируса: потери Кривбасса на игру против Левого Берега
Хрвое – важная потеря криворожцев
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
“Кривбасс” и “Левый Берег” должны были начать игру чемпионата 21 тура УПЛ в 15:30. Однако из-за воздушной тревоги в Кривом Роге старт поединка отложен.
Правда, основные составы команд на этот матч уже известны. Вне заявки "Кривбасса" оказались Владимир Маханьков и Хрвое Илич. Комментатор встречи Михаил Спиваковский рассказал, почему Юрий Вернидуб оставил этих футболистов вне игры.
Илич дернул мышцу в матче против "Шахтера". Он отправился в Хорватию, чтобы залечить эту травму. Маханьков, также Юрий Вакулко и Ярослав Шевченко подхватили вирус.
Хрвое Илич трижды вышел в старте "Кривбасса" в официальных матчах этого года, Владимир Маханьков дважды играл с первых минут.
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