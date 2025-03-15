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В Кривом Роге отбой воздушной тревоги. Известно, когда начнется матч между Кривбассом и Левым Берегом

Премьер-лига

Спасибо нашим защитникам

В Кривом Роге отбой воздушной тревоги. Известно, когда начнется матч между Кривбассом и Левым Берегом

fckryvbas.com

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В Кривом Роге и Днепропетровской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

УПЛ сообщила, что матч между "Кривбассом" и «"Левым Берегом" начнется в 16:30 по киевскому времени.

В Кривом Роге тревога звучала с 14:49.

Напомним, что по графику матч между «Кривбассом» и «Левым Берегом» был запланирован на 15:30. Но как только футболисты вышли на разминку – прозвучал сигнал воздушной тревоги. Из-за этого матч пришлось отложить.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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