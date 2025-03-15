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Снова! Начало матча Кривбасса отложено

Премьер-лига

Никак не успокоятся россияне

Снова! Начало матча Кривбасса отложено

Фото - скріншот УПЛ ТБ

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Начало матча "Кривбасса" отложено.

В Кривом Роге в 16:12 снова началась воздушная тревога. Защитники сообщают об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровщины.

Снова! Начало матча Кривбасса отложено - изображение 1

Напомним, что из-за прошлой воздушной тревоги матч перенесли на 16:30 по киевскому времени. По графику матч планировали сыграть в 15:30.

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