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Снова! Начало матча Кривбасса отложено
Никак не успокоятся россияне
Фото - скріншот УПЛ ТБ
Начало матча "Кривбасса" отложено.
В Кривом Роге в 16:12 снова началась воздушная тревога. Защитники сообщают об угрозе применения авиационных средств поражения для Днепропетровщины.
Напомним, что из-за прошлой воздушной тревоги матч перенесли на 16:30 по киевскому времени. По графику матч планировали сыграть в 15:30.
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