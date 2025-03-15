Рух и Ворскла объявили стартовые составы на очное противостояние

В 21-м туре УПЛ состоится поединок "Руха" против "Ворсклы". Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов". Старт - в 18:00.

Команды уже определились с составами на игру. Напомним, "Рух" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Ворскла" - 14-е.

Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Холод Виталий, Дидык Роман (К), Слюбик Богдан, Горин Олег, Рябов Артур, Роман Виталий, Ременяк Артур, Пастух Евгений, Карабин Ярослав, Фал Бабукар.

Запасные: Бакус Маркиян, Лях Ростислав, Пидгурский Денис, Эдсон, Китела Андрей, Рунич Василий, Тлумак Юрий, Погорелый Владислав, Алмазбеков Бекназ, Притула Остап.

Стартовый состав "Ворсклы": Исенко Павел, Пердута Игорь (К), Скляр Александр, Авдили Милот, Кулач Владислав, Салабай Антон, Малыш Навин, Крупский Илья, Бацула Андрей, Челядин Артем, Хрипчук Даниил.

Запасные: Ющишин Вадим, Мякушко Сергей, Ндукве Денис, Островский Владислав, Нестеренко Иван, Кане Ибрахим, Иеде Самсон Ономиго, Фернан.