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Кривбасс показал, как футболисты проводили время в укрытии. Фото

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Кривбасс показал, как футболисты проводили время в укрытии. Фото

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" показал, как футболисты проводили время в укрытии при первой воздушной тревоге.

Клуб показал фотографии занятий футболистов. Некоторые игроки общались между собой. Легионер Чигоза сидел в наушниках и слушал музыку. Нашёлся даже футболист, лежавший на скамейке.

У некоторых игроков было хорошее настроение, как видно на фото.

Напомним, первая тревога прозвучала в 14:49 по киевскому времени. Минутой ранее футболисты команды вышли на разминку. Матч перенесли на 16:30 по киевскому времени.

Но в 16:12 тревога началась вновь. На момент написания новости опасность в области активна.

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По графику матч был запланирован на 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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