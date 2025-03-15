Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс показал, как футболисты проводили время в укрытии. Фото
Безопасность прежде всего
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" показал, как футболисты проводили время в укрытии при первой воздушной тревоге.
Клуб показал фотографии занятий футболистов. Некоторые игроки общались между собой. Легионер Чигоза сидел в наушниках и слушал музыку. Нашёлся даже футболист, лежавший на скамейке.
У некоторых игроков было хорошее настроение, как видно на фото.
Напомним, первая тревога прозвучала в 14:49 по киевскому времени. Минутой ранее футболисты команды вышли на разминку. Матч перенесли на 16:30 по киевскому времени.
Но в 16:12 тревога началась вновь. На момент написания новости опасность в области активна.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По графику матч был запланирован на 15:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25
- Связка Килиана Мбаппе и Винисиуса под угрозой. В чем дело?
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность