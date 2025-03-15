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Воздушная тревога в Днепропетровской области закончена. Во сколько начнётся матч?
Лишь бы было спокойно
fckryvbas.com
Воздушная тревога в Днепропетровской области закончена.
В 16:50 по киевскому времени для Днепропетровской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. «Левый Берег» сообщил, что начало матча запланировано на 17:15.
Напомним, что из-за воздушной тревоги дважды переносили матч «Кривбасса» против «Левого Берега». Сначала матч должен был начаться в 16:30. Но в 16:10 для Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Владислав Прийменко
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