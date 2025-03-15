Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будет ли матч? Поединок Кривбасс - Левый берег в третий раз откладывается из-за воздушной тревоги
Не хватает ни слов, ни эмоций
Фото - скріншот УПЛ ТБ
В Днепропетровской области снова объявлена воздушная тревога.
На второй минуте матча между "Кривбассом" и "Левым Берегом" прозвучал сигнал воздушной тревоги. Защитники сообщили об угрозе для области ударных беспилотников.
Матч переносят в третий раз за сегодня.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, какая команда заработала больше денег в Лиге чемпионов 2024/25
- Связка Килиана Мбаппе и Винисиуса под угрозой. В чем дело?
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн