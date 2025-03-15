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Будет ли матч? Поединок Кривбасс - Левый берег в третий раз откладывается из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

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Будет ли матч? Поединок Кривбасс - Левый берег в третий раз откладывается из-за воздушной тревоги

Фото - скріншот УПЛ ТБ

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Днепропетровской области снова объявлена воздушная тревога.

На второй минуте матча между "Кривбассом" и "Левым Берегом" прозвучал сигнал воздушной тревоги. Защитники сообщили об угрозе для области ударных беспилотников.

Будет ли матч? Поединок Кривбасс - Левый берег в третий раз откладывается из-за воздушной тревоги - изображение 1

Матч переносят в третий раз за сегодня.

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