Будет ли матч? Поединок Кривбасс - Левый берег в третий раз откладывается из-за воздушной тревоги

В Днепропетровской области снова объявлена воздушная тревога.

На второй минуте матча между "Кривбассом" и "Левым Берегом" прозвучал сигнал воздушной тревоги. Защитники сообщили об угрозе для области ударных беспилотников.

Матч переносят в третий раз за сегодня.