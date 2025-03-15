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Морозюк сравнил Динамо при Шовковском и Луческу
Кое-что выделил
фото из свободных источников
Бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк сравнил игру киевской команды под руководством Александра Шовковского и его предшественника Мирчи Луческу.
"Если быть откровенным, каких-то кардинальных изменений не могу сказать, что я вижу, но единственное, что, наверное, отличает, это первое место на данный момент. Какие-то, возможно, игры солиднее даются.
Как по мне, чувствуется, что психологическое состояние команды в каком-то таком балансе, потому что последний период при Луческу можно было почувствовать через экран, что что-то происходит не то и нужны изменения. Сейчас оно выглядит более ровно", - сказал Морозюк.
Сейчас "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ. В Кубке Украины команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с "Рухом".
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