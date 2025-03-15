Морозюк сравнил Динамо при Шовковском и Луческу

Бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк сравнил игру киевской команды под руководством Александра Шовковского и его предшественника Мирчи Луческу.

"Если быть откровенным, каких-то кардинальных изменений не могу сказать, что я вижу, но единственное, что, наверное, отличает, это первое место на данный момент. Какие-то, возможно, игры солиднее даются.

Как по мне, чувствуется, что психологическое состояние команды в каком-то таком балансе, потому что последний период при Луческу можно было почувствовать через экран, что что-то происходит не то и нужны изменения. Сейчас оно выглядит более ровно", - сказал Морозюк.