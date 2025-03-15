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Во Львов вернулись снегопады. Журналист УПЛ ТВ рассказал о состоянии газона Арены Львов перед матчем Руха
Непредсказуемая погода
Фото - ФК Рух
Журналист "УПЛ ТВ" рассказал о состоянии газона "Арены Львов" перед матчем "Руха".
По словам Ярема Чуйко, агрономы провели работы, но никто не был готов к такой погоде.
"В администрации "Руха" доверяли синоптикам, что снег будет завтра и никто не рассчитывал, что Львов сегодня будет заметать.
Относительно состояния газона. Было много опасений (журналист в кроссовках потоптался по газону). Луж возле боковой линии нет. Агрономы почистили снег в обеденное время (достаточно было белого покрова на газоне) и на данный момент поле готово к тому, чтобы матч состоялся.
На поле начерчены линии розового цвета и команды будут играть желтым мячом. Но есть серьезные опасения, каким будет это поле к следующим поединкам.
Снег не прекращается. Игроки готовы, судьи тоже. Но наблюдатель арбитража VAR Михаил Овчар заявил, что возникают опасения относительно видеоарбитров. Снег падает и не совсем можно будет заметить линии на футбольном поле", - заявил Чуйко.
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Напомним, что матч между "Рухом" и "Ворсклой" состоится в 18:00 по киевскому времени.
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