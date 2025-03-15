Во Львов вернулись снегопады. Журналист УПЛ ТВ рассказал о состоянии газона Арены Львов перед матчем Руха

Журналист "УПЛ ТВ" рассказал о состоянии газона "Арены Львов" перед матчем "Руха".

По словам Ярема Чуйко, агрономы провели работы, но никто не был готов к такой погоде.

"В администрации "Руха" доверяли синоптикам, что снег будет завтра и никто не рассчитывал, что Львов сегодня будет заметать.

Относительно состояния газона. Было много опасений (журналист в кроссовках потоптался по газону). Луж возле боковой линии нет. Агрономы почистили снег в обеденное время (достаточно было белого покрова на газоне) и на данный момент поле готово к тому, чтобы матч состоялся.

На поле начерчены линии розового цвета и команды будут играть желтым мячом. Но есть серьезные опасения, каким будет это поле к следующим поединкам.

Снег не прекращается. Игроки готовы, судьи тоже. Но наблюдатель арбитража VAR Михаил Овчар заявил, что возникают опасения относительно видеоарбитров. Снег падает и не совсем можно будет заметить линии на футбольном поле", - заявил Чуйко.