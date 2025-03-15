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УПЛ. Рух - Ворскла 0:1. Первая победа Максимова в году
Снежно-весенний буксир
Фото: ФК Ворскла
Погода вносит свои коррективы. Так и произошло в этом случае. Неожиданный весенний снег в городе Льва заставил наши и без этого достаточно "динамичные" коллективы значительно снизить темп и сыграть максимально просто (куда еще, хех). Скользкое поле на "Арене Львов" буквально не давало львовянам и полтавчанам физической возможности действовать комбинационно. Футболисты обеих команд очень быстро это поняли и свалились на верховые забросы. Ну а что еще было делать...? Вопрос риторический.
Снег только усиливался, а футбол с течением времени становился, к сожалению, все примитивнее. Можно ли в этом винить игроков? Нет.
Однако, констатировать нужно. Дошли наши команды до экватора первого тайма с невероятно плачевными цифрами. У "Ворсклы" за этот временной промежуток была зафиксирована лишь одна попытка удара, а со стороны "Руха" - так и вообще ноль. Спойлер: "желто-черные" нанесут свой первый выстрел по воротам Исенко лишь на 31-й минуте. Со штрафного пробьет центрбек Дидык.
Блжиче до концовки первой половины больше контролировали мяч именно подопечные Юрия Максимова. Они же и активнее пытались создавать подходы к воротам соперника. Именно подходы, потому что акцентированными моментами назвать это чрезвычайно сложно.
Из самого опасного, перед самым перерывом, можно наверняка выделить попадание якобы в руку Дидыка. Однако эта же рука у защитника "Руха" была прижата к телу.
Примечательно, что несмотря на тяжелый газон и "дубовый" мяч, грубых стыков и фолов было не так много. Лишь одна желтая за 45 минут. Футбол хоть был и серым и монотонным. Тем не менее, сама арена под снежный аккомпанемент выглядела одновременно монструозно и успокаивающе.
Во второй половине встречи (без никаких сюрпризов) общий характер игры и уровень скоростей не претерпел никаких изменений. В конце концов тренеры обеих команд не стали оттягивать с заменами и начали ротировать свой состав. Нужно было же как-то атаковать. Потому что шло все, мягко говоря, слишком натужно.
Снег и не думал прекращается и полностью овладел львовским стадионом. Ну а командам все еще ничего не осталось из арсенала средств, как грузить верхом вперед. Впрочем, все-таки хотелось даже в этом аспекте меньше хаоса, а больше акцентированности. Обеим сторонам просто жизненно необходимы были какие-то новые идеи.
Неплохая возможность у Кулача, который пробивал с разворота. Кстати, первый удар "Ворсклы" в створ ворот. Однако, Ледвий без проблем забрал кожаного в руки. За "Рух" со своей стороны ответил Карабин. Неточно.
В последней трети противостояния, казалось, что команды уже окончательно адаптировались под неблагоприятные для футбола погодные условия. Но проблема с "вскрытием" обороны так и никуда не исчезла. До штрафной площадки доходили подопечные Виталия Пономарева и Юрия Максимова доходили, но дальше... А дальше ничего не было. От слова совсем.
Потому что "Руху" и "Ворскле" и так по ходу этой кампании голы даются чрезвычайно сложно. А тут еще и закрытая и сложная игра. Футболисты просто вязли.
Счет 0:0 полностью выходил из характера игры, и был бы абсолютно закономерным. Однако, полтавчанам в конце концов удалось провести качественную и целенаправленную атаку. Мякушко прострелил, Ндукве остановил и сбросил под удар Малышу. Арендованный у киевского "Динамо" универсал не промахнулся и классно прошил ближний угол Исенко. Дебютный мяч Навина не только за полтавчан, но и в элитном украинском дивизионе.
"Рух" пытался в самой концовке ринуться в финальный штурм. Но толком ничего не получилось. В итоге, Юрий Максимов одерживает первую свою победу в этом календарном году, а его "Ворскла" прерывает шестиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ и поднимается из зоны стыков. В свою очередь, "Рух" Виталия Пономарева остается на 9-й позиции.
21-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 15-е марта
Львов, "Арена Львов"
"Рух" - "Ворскла" 0:1
Гол: Малиш 82
"Рух": Ледвий - Слюбик, Дидык, Холод - Ременяк, Горин (Притула 57), Рябов, Роман - Карабин (Алмазбеков 75), Фаал (Пидгурский 56), Пастух.
Запасные: Бакус, Лях, Пидгурский, Эдсон, Китела, Рунич, Тлумак, Погорелый, Алмазбеков, Притула.
Главный тренер: Виталий Пономарев.
"Ворскла": Исенко - Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута - Скляр, Малыш, Челядин (Мякушко 71) - Авдили (Ндукве 57), Кулач (Канее 71), Салабай (Островский 81).
Запасные: Ющишин, Мякушко, Ндукве, Павлюк, Кане, Нестеренко, Иеде, Фернан.
Главный тренер: Юрий Максимов.
Предупреждения: Карабин 29, Горин 51, Кулач 56, Ндукве 79.
Арбитр: Заброда Клим.
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