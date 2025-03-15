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Последствия войны. Матч между Кривбассом и Левым Берегом перенесен

Премьер-лига
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Последствия войны. Матч между Кривбассом и Левым Берегом перенесен

Фото - ФК Кривбас

Новина українською

Матч между "Кривбассом" и "Левым Берегом" перенесен.

Криворожский клуб сообщил, что по договоренности сторон команды доиграют матч в одну из резервных дат в календаре УПЛ.

В воскресенье команды не могут сыграть из-за вызова трех футболистов "Кривбасса" в расположение своих сборных.

Напомним, что сегодня матч между "Кривбассом" и "Левым Берегом" трижды откладывался из-за воздушной тревоги. Команды успели сыграть лишь две минуты.

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Также у "Кривбасса" есть отложенный матч против "Шахтера", который не доиграли из-за воздушной тревоги.

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Кривбасс (Кривой Рог) Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.03.2025 в 19:12
Щось знову прилетіло. Гепнуло крепко.
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Комментарии 1
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
15.03.2025 в 19:12
Щось знову прилетіло. Гепнуло крепко.
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