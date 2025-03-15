Караваев посоветовал молодежи Динамо искать аренды и привел успешные примеры

Защитник "Динамо" Александр Караваев высказался на тему аренд из киевской команды.

"Как видите, я всегда был сторонником этого и советую молодым ребятам, которые не попадают в основу "Динамо", искать этакие аренды, потому что после аренд Бражко, Волошин, Ванат - посмотрите сейчас: основные игроки в "Динамо", дают результат, на слуху, на виду, все хотят их купить.

Потому что они сначала набивают шишки в других клубах, приходят сюда уже более сильными, а здесь надо результат - и они уже его дают. А когда ты приходишь сразу в "Динамо", то очень трудно давать результат", - сказал Караваев.