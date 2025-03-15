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Дебютный гол новичка все решил. Рух – Ворскла 0:1. Обзор матча
Полтавская команда получает максимальный результат
Фото: Instagram
В единственном субботнем поединке подопечные Максимова вырвали гостевую победу. Неделю назад львовский коллектив взял 3 очка в конце встречи с "Ингульцем", а сегодня фортуна уже была не на стороне "желто-черных".
Хозяева остаются на 9 месте (26 пунктов) и 29 марта будут принимать "Динамо". У "зелено-белых" – 12-я позиция (21 балл). Впереди домашняя игра против "Кривбасса".
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Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Украины
Львов. Арена Львов
Гол: Малыш, 82
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