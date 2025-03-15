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Дебютный гол новичка все решил. Рух – Ворскла 0:1. Обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Полтавская команда получает максимальный результат

Дебютный гол новичка все решил. Рух – Ворскла 0:1. Обзор матча

Фото: Instagram

Новина українською

В единственном субботнем поединке подопечные Максимова вырвали гостевую победу. Неделю назад львовский коллектив взял 3 очка в конце встречи с "Ингульцем", а сегодня фортуна уже была не на стороне "желто-черных".

Хозяева остаются на 9 месте (26 пунктов) и 29 марта будут принимать "Динамо". У "зелено-белых" – 12-я позиция (21 балл). Впереди домашняя игра против "Кривбасса".

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Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Украины

Львов. Арена Львов

Рух– Ворскла 0:1

Гол: Малыш, 82

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Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
15.03.2025 в 23:12
Чому Ісенка за стільки років не можуть навчити правильно м'ячі відбивати? Це при тому, що у Полтаві завжди була нормальна воротарська школа...
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
15.03.2025 в 23:12
Чому Ісенка за стільки років не можуть навчити правильно м'ячі відбивати? Це при тому, що у Полтаві завжди була нормальна воротарська школа...
Ответить
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