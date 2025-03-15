Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костышин вернул именитого игрока из второй команды Колоса - Бурбас
Новый тренер - новые возможности
Фото: Колос
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин вернул из второй команды в первую защитника Никиту Бурду. Об этом сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас.
Напомним, что зимой от услуг футболиста отказался предшественник Костышина - Александр Поздеев.
Бурда отправился вместе с командой в Черкассы, где "Колос" сыграет против "ЛНЗ". Эта игра 21-го тура УПЛ состоится завтра, 16-го марта.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ігор Бурбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее
- Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский
- УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн