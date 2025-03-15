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Костышин вернул именитого игрока из второй команды Колоса - Бурбас

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Костышин вернул именитого игрока из второй команды Колоса - Бурбас

Фото: Колос

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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин вернул из второй команды в первую защитника Никиту Бурду. Об этом сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас.

Напомним, что зимой от услуг футболиста отказался предшественник Костышина - Александр Поздеев.

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Бурда отправился вместе с командой в Черкассы, где "Колос" сыграет против "ЛНЗ". Эта игра 21-го тура УПЛ состоится завтра, 16-го марта.

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Руслан Костышин Никита Бурда Колос (Ковалевка)
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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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