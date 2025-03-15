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Пономарев: Во втором тайме у Ворсклы не было голевых моментов, но она победила
Желто-черные снова не набрали очки
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" прокомментировал поражение от "Ворсклы" (0:1).
“Мы ожидали сложный матч, оценивая положения “Руха” и “Ворсклы” в таблице. И нам, и полтавчанам нужны были очки, поэтому это был не яркий матч, но было много борьбы. Поле тоже не позволяло играть в более комбинационный футбол.
К сожалению, мы уступили. Во втором тайме "Ворскла" не имела голевых моментов, но победила. Нужно доигрывать каждый эпизод до конца, а наш игрок этого не сделал, и в этом эпизоде мы пропустили”.
“В первом тайме была более равная игра, тогда как во втором тайме преимущество имел “Рух”. У нас были моменты, чтобы забить гол, и нужно играть более агрессивно в штрафной соперника и хладнокровнее реализовывать свои возможности. Было много необязательных потерь мяча в завершающей фазе и это те причины, по которым команда не забила хотя бы один гол”.
“Игроки должны адаптироваться к любым условиям. Если они выходят на поле, то должны играть и при такой погоде на таком поле, поэтому не хотел бы говорить, что мы уступили из-за состояния газона.
Мы будем серьезно готовиться к следующим матчам и не только к играм с "Динамо". Надо проанализировать свои игры и определить, чего нам не хватало в этих матчах для получения положительного результата. Я не могу сказать, что это были плохие для нас матчи в игровом аспекте. Команда может прогрессировать и нам нужно работать дальше, тогда мы добьемся результата”, – убежден тренер.
Львовская команда потерпела четвертое поражение в последних пяти турах.
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