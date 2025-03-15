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Гагарин ответил всем, кто не понимает целесообразности матчей Кривбасса в Кривом Роге

Премьер-лига
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На примере трагедии

Гагарин ответил всем, кто не понимает целесообразности матчей Кривбасса в Кривом Роге

Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин высказался о недавнем ракетном обстреле Кривого Рога. Также руководитель затронул тему проведения футбольных матчей в городе.

"Дом под номером 24 в моем родном Кривом Роге. Дом, где прошло детство моей жены. Дом, к подъезду которого я провел ее после нашего первого свидания. Дом, где был наш первый поцелуй. Дом, с которым связано так много воспоминаний. Вчера страна-террорист решила его разрушить... но он выстоял. Выстояли люди: сильные, смелые и несокрушимые. Сегодня утром разгребать последствия "русского мира" пришло много криворожан: знакомые, родственники, соседи.

Они хотят нас запугать, но каждый раз объединяют еще сильнее. Вместе мы преодолеем все, мы обязательно победим! А страна 404 еще долго будет расплачиваться за все то, что они сделали.

Друзья, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и правилом двух стен. Вчера именно они спасли жизнь нашего клубного фотографа. Берегите себя! Все будет Украина.

P.S. Отдельно о футболе. Сейчас он как никогда нужен городу. Для болельщиков это место, где они могут выплеснуть негативные эмоции и получить столь необходимые положительные. 1000 детей, которые вопреки всему продолжают заниматься в ФА "Кривбасса" и получают психологическую реабилитацию от тех ужасов, которые ежедневно россия наносит нашей стране. А тем "умникам", которые в кулуарах говорят о "тревогах, сбивающих ритм игры" или "невозможности играть в нашем городе", я хочу предложить приехать в Кривой Рог и сказать об этом в лицо людям из дома №24 и другим моим землякам", - написал Гагарин в Instagram.

Матч 21-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Левый Берег", который должен был состояться сегодня, перенесен из-за затяжных воздушных тревог.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
Артем Гагарін
Опубликовал: Виктор Иванчук
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