Гендир Кривбасса охарактеризовал новичка Юрчеца и рассказал, какую позицию клуб еще хочет усилить

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание хорватского защитника Яна Юрчеца.

- Юрчец - третий новичок "Кривбасса" в этом году. Как возник вариант подписания с Яном?

- Мы начали общаться еще в октябре. Увидели, что он был без команды после летнего трансферного окна. Начали диалог, но были некоторые трудности. Со временем мы смогли договориться с Яном и он сейчас у нас, в "Кривбассе".

- Чем прежде всего понравился Юрчец? Какие сильные качества увидели у него?

- Он очень быстрый, делает много беговой работы на фланге. Я думаю, что вместе с Яном «Кривбасс» станет еще более быстрой командой, это очень важно для нашего тренерского штаба.

- Наших фанов всегда интересует вопрос об усилении. Приоткроете завесу?

- Есть еще запрос от тренерского штаба - мы пытаемся закрыть позицию центрального защитника. По всем известным причинам это трудно сделать, но все равно мы всегда работаем, всегда находимся в поиске сильных и лучших игроков для того, чтобы усилить наш состав. Это очень важно.