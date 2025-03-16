Холод: Руху не повезло, ведь Ворскла использовала едва ли не единственный свой момент

Комментарий защитника "Руха" Виталия Холода после поединка с "Ворсклой".

“Перед игрой мы акцентировали на том, что фланговые подачи в исполнении игроков “Ворсклы” опасны. Возможно, кто-то не доиграл эпизод до конца и этот момент завершился голом. "Руху" не повезло, ведь соперник использовал едва ли не единственный свой шанс.

Мы недоработали в атаке, ведь команда создавала моменты, но не реализовала их. В первую очередь это касается тех эпизодов, где голкипер отбивал мяч перед собой, впрочем, не было игрока, который мог бы сыграть на добивании. В таких погодных условиях, когда скользкий мяч и тяжелое поле, такими возможностями нельзя разбрасываться. "Рух" выглядел убедительнее соперника, но команде снова не повезло”.