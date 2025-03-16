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Холод: Руху не повезло, ведь Ворскла использовала едва ли не единственный свой момент

Премьер-лига
Обновлено

Львовская команда могла добиться лучшего результата

Холод: Руху не повезло, ведь Ворскла использовала едва ли не единственный свой момент

Фото: Рух

Новина українською

Комментарий защитника "Руха" Виталия Холода после поединка с "Ворсклой".

“Перед игрой мы акцентировали на том, что фланговые подачи в исполнении игроков “Ворсклы” опасны. Возможно, кто-то не доиграл эпизод до конца и этот момент завершился голом. "Руху" не повезло, ведь соперник использовал едва ли не единственный свой шанс.

Мы недоработали в атаке, ведь команда создавала моменты, но не реализовала их. В первую очередь это касается тех эпизодов, где голкипер отбивал мяч перед собой, впрочем, не было игрока, который мог бы сыграть на добивании. В таких погодных условиях, когда скользкий мяч и тяжелое поле, такими возможностями нельзя разбрасываться. "Рух" выглядел убедительнее соперника, но команде снова не повезло”.

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“Это была трудная игра. Поле повлияло на то, как действовала команда. Целую неделю мы наигрывали свою игру, но пришлось адаптироваться к состоянию газона, так что нам не удалось воплотить задуманное. Трудно было просчитать траекторию полета мяча, что усложняло нашу комбинационную игру.

Мы ценим, что, несмотря на плохую погоду на трибунах, было достаточно много болельщиков и приятно слышать, что они поддерживали нас. К сожалению, нам не удалось порадовать зрителей положительным результатом. Надо исправить ошибки, которые мы допускаем, и качественно подготовиться к следующим матчам”, – рассказал защитник.

Виталий в текущем сезоне сыграл 21 матч.

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Рух (Львов)
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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