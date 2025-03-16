Максимов: Очень доволен ребятами, смогли переломить ход игры. Где-то нам повезло

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Рухом" (1:0) в 21-м туре УПЛ.

“Мы настраивались на победу, потому что нам уже деваться некуда, мы на дне таблицы, хотелось реабилитироваться. Мы понимали, что для нас каждое очко – это глоток воздуха. Мы видели, как "Рух" играл с "Ингульцем", в силовой футбол, длинными передачами. Самое главное для нас было не дать пространство команде, потому что они очень хорошо выбегают в нападение.

Погода зимняя пришла, пошел снег, и все те игроки, которых мы настраивали играть, дали отдохнуть им, тем футболистам из приехавших к нам южных стран. Не слишком качественный газон был для них".