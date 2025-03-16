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Максимов: Очень доволен ребятами, смогли переломить ход игры. Где-то нам повезло

Премьер-лига
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Полтавский коллектив наконец-то победил

Максимов: Очень доволен ребятами, смогли переломить ход игры. Где-то нам повезло

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Рухом" (1:0) в 21-м туре УПЛ.

“Мы настраивались на победу, потому что нам уже деваться некуда, мы на дне таблицы, хотелось реабилитироваться. Мы понимали, что для нас каждое очко – это глоток воздуха. Мы видели, как "Рух" играл с "Ингульцем", в силовой футбол, длинными передачами. Самое главное для нас было не дать пространство команде, потому что они очень хорошо выбегают в нападение.

Погода зимняя пришла, пошел снег, и все те игроки, которых мы настраивали играть, дали отдохнуть им, тем футболистам из приехавших к нам южных стран. Не слишком качественный газон был для них".

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"Мы рассчитывали на Кане. Позже выпустили, у нас Иеде есть. Я очень доволен ребятами, смогли переломить ход игры. И где-то нам повезло.

Малыш – это хорошее усиление для нас. Спасибо, что он пришел в нашу команду. Думаю, у него будет хорошая футбольная карьера. Он играет в очень интеллектуальный футбол. Хочу, чтобы он прогрессировал и дальше. Я понимаю, что он только в аренде у нас, и будет возвращаться в "Динамо". От меня только благодарность ему, дай Бог, чтобы он там играл”, – заявил тренер.

30 марта "зелено-белые" будут принимать "Кривбасс".

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Александр Симченко
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