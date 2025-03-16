Полузащитник Кривбасса: Мечтаю о победе вместе с красно-белыми в УПЛ

Полузащитник криворожского "Кривбасса" U-19 Илья Каплунов прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.

"Это для меня большой шаг в жизни, о котором я мечтал еще с детства, когда смотрел футбол еще по телевизору. А сейчас я подписал этот контракт и очень доволен собой, что мне это удалось. Дальше – больше.

Мои родители оказали большое влияние на мое развитие. Отец тоже занимался футболом. Хочу поблагодарить моих тренеров. Это Зайков Сергей и Мацанский Анатолий. И уже когда я переехал в Кривой Рог, то здесь работал с Алексеем Прилеповым и Юрием Штурко”.