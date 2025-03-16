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Полузащитник Кривбасса: Мечтаю о победе вместе с красно-белыми в УПЛ

Премьер-лига
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Чемпионство – желаемая вершина каждого игрока

Полузащитник Кривбасса: Мечтаю о победе вместе с красно-белыми в УПЛ

Фото - Кривбас

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Полузащитник криворожского "Кривбасса" U-19 Илья Каплунов прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.

"Это для меня большой шаг в жизни, о котором я мечтал еще с детства, когда смотрел футбол еще по телевизору. А сейчас я подписал этот контракт и очень доволен собой, что мне это удалось. Дальше – больше.

Мои родители оказали большое влияние на мое развитие. Отец тоже занимался футболом. Хочу поблагодарить моих тренеров. Это Зайков Сергей и Мацанский Анатолий. И уже когда я переехал в Кривой Рог, то здесь работал с Алексеем Прилеповым и Юрием Штурко”.

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“Мечтаю о победе вместе с “красно-белыми” в УПЛ и дебютировать в еврокубках. Очень нравится игра Дениса Кузика. У него хорошие скоростные данные, и он играет неординарно.

Я бы пожелал молодым воспитанникам академии, которые стремятся подписать контракт с первой командой, чтобы они шли к своей цели”, – заявил футболист.

Илья уже попадал в заявку, но пока не выходил на поле в первой команде.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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