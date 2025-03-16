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Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот

Премьер-лига
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Безумные цифры

Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот

Фото з відкритих джерел

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Бывший полузащитник донецкого "Металлурга" Сергей Ткаченко в интервью сайту "Украинский футбол" рассказал о бонусах от "горняков" за викторию над киевлянами в сезоне 2002/03 (1:0).

“В поединке чемпионата против киевского “Динамо” мы победили 1:0, “Шахтер” щедро за это отблагодарил. На каждого игрока вышло по 25 000 долларов.

[О премиях в других матчах] Если мне не изменяет память, то за домашнюю игру давали по 3 000 в валюте, за выездную – 5 000. За поединки с “Динамо” или “Шахтером” эти суммы удваивались”, – сказал Ткаченко.

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В 2001 году ЦСКА помешал выиграть чемпионат донецкому "Шахтеру" и "Динамо" также выплатило бонусы.

“Нам обещали безумные премиальные, если ЦСКА заберет очки у “Шахтера”. Благо, встреча завершилась вничью – 0:0. Если не ошибаюсь, то по 40 000 долларов. Так что на игру все выходили, как собаки, никто не хотел терять такие деньги”.

В своей клубной карьере Сергей также защищал цвета ФК "Одесса", "Черноморца", ЦСКА и "Шахтера".

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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