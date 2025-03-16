Ременяк: Пропустили гол от Ворсклы и он был не совсем логичен

Игрок "Руха" Артур Ременяк поделился мыслями о поражении от "Ворсклы".

"Возможно, команду подвела реализация. Нам не хватало точной последней передачи. В целом "Рух" давил, нагнетал обстановку у ворот соперника, особенно во втором тайме. Но мы пропустили гол и он был не совсем логичен, если смотреть на развитие событий.

Да, в первом тайме игровое преимущество было за "Ворсклой", но полтавчане не создавали моментов. Во второй половине игры "Рух" перехватил инициативу, но пропустил – в футболе не всегда следует искать логику. Следует проанализировать причины этого поражения, проработать ошибки и исправить их”.