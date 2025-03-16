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Ременяк: Пропустили гол от Ворсклы и он был не совсем логичен
Форвард считает, что львовская команда заслуживала иного результата
Фото: ФК Рух
Игрок "Руха" Артур Ременяк поделился мыслями о поражении от "Ворсклы".
"Возможно, команду подвела реализация. Нам не хватало точной последней передачи. В целом "Рух" давил, нагнетал обстановку у ворот соперника, особенно во втором тайме. Но мы пропустили гол и он был не совсем логичен, если смотреть на развитие событий.
Да, в первом тайме игровое преимущество было за "Ворсклой", но полтавчане не создавали моментов. Во второй половине игры "Рух" перехватил инициативу, но пропустил – в футболе не всегда следует искать логику. Следует проанализировать причины этого поражения, проработать ошибки и исправить их”.
“Качество поля из-за погодных условий было не лучшим, из-за чего преобладал силовой футбол. Мы не уступили сопернику в борьбе и выиграли большинство единоборств. У нас в команде молодые игроки, но физически сильные, поэтому не думаю, что проблема была в этом.
Мне сложно назвать почему нам не удается забивать достаточно голов и побеждать, ведь моменты команда создает. Нам однозначно нужно работать над реализацией и это касается не только нападающих, но и всех игроков независимо от позиций. Пожалуй, не хватает уверенности в себе, хотя в целом атмосфера в коллективе хорошая. Думаю, в какой-то игре нам нужно реализовать несколько моментов и тогда эта уверенность появится, а результаты – улучшатся”, – уверен футболист.
Нападающий провел третий матч в новой команде.
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