Ингулец - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня в 13:00 встретятся команды, которые в текущем сезоне выступают очень неудачно. "Ингулец" и в дальнейшем остается аутсайдером и главным претендентом на вылет из УПЛ, как и "Черноморец", ведь одесситы находятся на 15-м месте в УПЛ.

Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ. 21-й тур

16 марта. Одесса. "Черноморец"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ