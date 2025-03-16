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Ингулец - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ингулец

UA-Футбол
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Сегодня в 13:00 встретятся команды, которые в текущем сезоне выступают очень неудачно. "Ингулец" и в дальнейшем остается аутсайдером и главным претендентом на вылет из УПЛ, как и "Черноморец", ведь одесситы находятся на 15-м месте в УПЛ.

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Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ. 21-й тур
16 марта. Одесса. "Черноморец"

"Ингулец" 13:00 "Черноморец"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция: Ингулец - Черноморец
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