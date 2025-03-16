  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ

Премьер-лига

Вернулся в Шахтер

Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Виктор Корниенко не подошел "ЛНЗ".

По имеющейся информации, Роман Григорчук после своего назначения был недоволен ситуацией на двух позициях, а именно вингера и левого защитника. Он пригласил нескольких игроков, среди которых Виктор Корниенко.

Защитник "Шахтера" пробыл в черкасской команде все их собрания, однако Григорчук не был доволен игрой защитника.

Читайте такжеРоман Григорчук и ЛНЗ Черкассы: амбициозный альянс с прицелом на вершины украинского футбола

После нескольких просмотров игрока сборной Украины U-20 среди других клубов УПЛ, Корниенко вернулся в "Шахтер".

За этот сезон Корниенко отыграл в 9 матчах во всех официальных турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Ингулец – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
yellow-arrow
Капитан Ворсклы: Не могу сказать, что мы действовали образцово у своих владений
yellow-arrow
Александр Поворознюк заявил, что Ингулец сыграет на новой арене уже в этом сезоне
Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio_Upl
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости