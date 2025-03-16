Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ

Виктор Корниенко не подошел "ЛНЗ".

По имеющейся информации, Роман Григорчук после своего назначения был недоволен ситуацией на двух позициях, а именно вингера и левого защитника. Он пригласил нескольких игроков, среди которых Виктор Корниенко.

Защитник "Шахтера" пробыл в черкасской команде все их собрания, однако Григорчук не был доволен игрой защитника.

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После нескольких просмотров игрока сборной Украины U-20 среди других клубов УПЛ, Корниенко вернулся в "Шахтер".

За этот сезон Корниенко отыграл в 9 матчах во всех официальных турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.