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Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
Вернулся в Шахтер
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Виктор Корниенко не подошел "ЛНЗ".
По имеющейся информации, Роман Григорчук после своего назначения был недоволен ситуацией на двух позициях, а именно вингера и левого защитника. Он пригласил нескольких игроков, среди которых Виктор Корниенко.
Защитник "Шахтера" пробыл в черкасской команде все их собрания, однако Григорчук не был доволен игрой защитника.
После нескольких просмотров игрока сборной Украины U-20 среди других клубов УПЛ, Корниенко вернулся в "Шахтер".
За этот сезон Корниенко отыграл в 9 матчах во всех официальных турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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