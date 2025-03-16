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Защитник Руха – о потере очков в 21 туре: Мы потеряли игрока в штрафной и он забил гол

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Оценил домашнюю игру

Защитник Руха – о потере очков в 21 туре: Мы потеряли игрока в штрафной и он забил гол

Фото медіацентру ФК "Рух"

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Вчера "Рух" проиграл "Ворскле" со счетом 1:0.

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Защитник львовской команды Роман Дидык прокомментировал поражение.

"В последнее время, к сожалению, наша реализация не на самом высоком уровне. На каждой тренировке команда работает над этим игровым аспектом, просчитывает различные возможности забить и моделирует различные эпизоды. Однако в очередной раз "Руху" не повезло. Надеюсь, скоро фарт к нам вернется.

"Ворскла" провела быструю атаку, мы потеряли игрока в штрафной площадке и он забил гол. Это был едва ли не единственный момент полтавчан во втором тайме вблизи наших ворот. Мы были лучше в атаке соперника, но в этой игре на первый план вышла реализация.

Нам противостояла сильная и опытная команда. Матч был очень боевым. На этом поле трудно было показывать комбинационный футбол, ведь еще несколько дней назад было 20 градусов тепла, а теперь снег и низкая температура. Однако погода и условия одинаковы для двух команд, поэтому это не служит оправданием нашего поражения", — сказал Дидык.

Сейчас "Рух" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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