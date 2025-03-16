ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"ЛНЗ" во главе с Григорчуком постарается выиграть у ковалевского "Колоса" после минимальной победы над "Рухом", затем непонятного поражения в меньшинстве от "Карпат" и поражения от "Динамо".

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ. 21-й тур

16 марта, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ