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ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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UA-Футбол
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"ЛНЗ" во главе с Григорчуком постарается выиграть у ковалевского "Колоса" после минимальной победы над "Рухом", затем непонятного поражения в меньшинстве от "Карпат" и поражения от "Динамо".

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Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ. 21-й тур
16 марта, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция: ЛНЗ - Колос
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