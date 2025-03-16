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Капитан Ворсклы: Не могу сказать, что мы действовали образцово у своих владений
Проанализировал игру
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Вчера "Ворскла" заработала 3 балла в матче против "Руха". Единственный гол, который принес победу полтавской команде, забил Навин Малыш на 82-й минуте игры.
Капитан "Ворсклы" Игорь Пердута поделился эмоциями от игры полтавской команды:
"Ворскла" оказалась в трудном турнирном положении, и для нас каждый поединок - финальный. Конечно, мы очень довольны, что удалось вырвать победу у "Руха". Несмотря на то, что львовяне несколько изменили тактическую схему и потеряли нескольких ведущих игроков, они остаются агрессивной командой, с которой надо быть настороже.
Не могу сказать, что мы действовали образцово у своих владений: в первом тайме хозяева дважды опасно пробивали издали, но обошлось. Хотя в нашей штрафной площади дело до голевых моментов не доходило.
Что помогло склонить чаши весов в свою сторону? Думаю, что у нас было больше желания победить, мы старались в каждом игровом эпизоде бороться до конца. В конце концов, где-то и Фортуна улыбнулась, когда мы забили победный гол под занавес противостояния.
Помнится, в недавнем матче с "Оболонью" было соперничество на встречных курсах, но киевлянам удалось взять верх. Во Львове была похожая ситуация, однако три очка уже достались "Ворскле", что позволило нам покинуть зону вылета".
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