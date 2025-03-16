Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Поворознюк заявил, что Ингулец сыграет на новой арене уже в этом сезоне
Довольно амбициозно
Фото: ФК Інгулець
Президент “Ингульца” Александр Поворознюк заявил, что команда сыграет на новом стадионе в Петровом уже в этом сезоне.
“ – Пока сыграем домашний матч в Одессе, а вот через несколько игр, думаю, будем уже принимать соперников дома.
– Вы имеете в виду матчи в этом чемпионате?
– Да-да”, – сказал Поворознюк в комментарии Sport.ua.
Сегодня, 16 марта "Ингулец" сыграет матч чемпионата против "Черноморца". Поединок, как и сказано выше, состоится в Одессе.
Последний раз "Ингулец" играл в Петрово еще 24 мая прошлого года. Тогда команда принимала "Карпаты" и в итоге стала лидером Первой лиги.
В настоящее время подопечные Василия Кобина находятся на последнем месте турнирной таблицы. За 19 туров команда набрала 12 очков. До 14 позиции, которая не предполагает прямой вылет, расстояние составляет шесть зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Не только Ротань: 2 тренера, которые могут заменить Шовковского, – СМИ
- Соло от Мбаппе, первая победа Ворсклы в году, Ярмолюк переиграл Забарного, ничьи Миколенко и Цыганкова. Главные новости за 15 марта
- Экс-игрок участника УПЛ вспомнил, как Шахтер щедро отблагодарил футболистов за победу над Динамо. И наоборот
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной