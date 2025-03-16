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Встреча аутсайдеров. Ингулец – Черноморец. Стартовые составы на матч УПЛ
Настоящее сражение за шесть очков
ФК Чорноморець
В поединке 21 тура чемпионата Украины "Ингулец" встретится с "Черноморцем". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
- "Ингулец": Паламарчук – Бенедюк, Дыхтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко, Сад – Пушкарев, Пятов, Могильный – Кисленко.
- Запасные: Жилкин, Чабан, Схороход, Гаджук, Фарасеенко, Меленчук, Дубилей, Назар Попов, Свистун, Станислав-Нури Малыш.
- "Черноморец": Рудько – Бутко, Жаржу, Арсич, Райан – Лацабидзе, Билошевский – Мустафаев, Габелок, Янаков – Хобленко.
- Запасные: Вичный, Аниагбосо, Кисиль, Гомес, Виталий Ермаков, Тоиров, Безбородько, Шевцов, Попов, Кратов, Робакидзе, Когут.
Этот матч пройдет на стадионе в Одессе. В первом круге команды также играли здесь – тогда "моряки" одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Пшеничнюка на 90+3 минуте.
Команды замыкают турнирную таблицу УПЛ. "Черноморец" идет на 15 месте, а "Ингулец" занимает 16 позицию. У коллективов 15 и 12 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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