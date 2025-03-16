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Встреча аутсайдеров. Ингулец – Черноморец. Стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Настоящее сражение за шесть очков

Встреча аутсайдеров. Ингулец – Черноморец. Стартовые составы на матч УПЛ

ФК Чорноморець

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В поединке 21 тура чемпионата Украины "Ингулец" встретится с "Черноморцем". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

  • "Ингулец": Паламарчук – Бенедюк, Дыхтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко, Сад – Пушкарев, Пятов, Могильный – Кисленко.
  • Запасные: Жилкин, Чабан, Схороход, Гаджук, Фарасеенко, Меленчук, Дубилей, Назар Попов, Свистун, Станислав-Нури Малыш.
  • "Черноморец": Рудько – Бутко, Жаржу, Арсич, Райан – Лацабидзе, Билошевский – Мустафаев, Габелок, Янаков – Хобленко.
  • Запасные: Вичный, Аниагбосо, Кисиль, Гомес, Виталий Ермаков, Тоиров, Безбородько, Шевцов, Попов, Кратов, Робакидзе, Когут.

Этот матч пройдет на стадионе в Одессе. В первом круге команды также играли здесь – тогда "моряки" одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Пшеничнюка на 90+3 минуте.

Команды замыкают турнирную таблицу УПЛ. "Черноморец" идет на 15 месте, а "Ингулец" занимает 16 позицию. У коллективов 15 и 12 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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