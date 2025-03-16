Подарок от ветерана соперников. Ингулец открыл счет в матче против Черноморца на 18 минуте – ВИДЕО

"Ингулец" и "Черноморец" играют очный матч в рамках 21 тура УПЛ. Номинально это домашний поединок для подопечных Кобина, но проходит он в Одессе.

Счет во встрече был открыт на 18 минуте "Ингульцем". Капитан "моряков" Богдан Бутко обрезался на своей половине поля. Олег Пушкарев прервал эту передачу и ударом из-за пределов штрафной попал в левый угол ворот.

Это второй гол воспитанника "Шахтера" в этом сезоне. 2 марта он забил также в ворота "Кривбасса".

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