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Подарок от ветерана соперников. Ингулец открыл счет в матче против Черноморца на 18 минуте – ВИДЕО

Премьер-лига

Красивый удар от петровцев

Подарок от ветерана соперников. Ингулец открыл счет в матче против Черноморца на 18 минуте – ВИДЕО

instagram.com/fcinhulets

UA-Футбол
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"Ингулец" и "Черноморец" играют очный матч в рамках 21 тура УПЛ. Номинально это домашний поединок для подопечных Кобина, но проходит он в Одессе.

Счет во встрече был открыт на 18 минуте "Ингульцем". Капитан "моряков" Богдан Бутко обрезался на своей половине поля. Олег Пушкарев прервал эту передачу и ударом из-за пределов штрафной попал в левый угол ворот.

Это второй гол воспитанника "Шахтера" в этом сезоне. 2 марта он забил также в ворота "Кривбасса".

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.03.2025 в 13:57
кто такой Бабич вы все поняли -пишу всё время УБЕРИТЕ ЭТУ ПУСТЫШКУ --ОН УГРОБИТ ЧО --не видят и не слышат--гоните БАБИЧА--МИСЮРУ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
16.03.2025 в 13:57
кто такой Бабич вы все поняли -пишу всё время УБЕРИТЕ ЭТУ ПУСТЫШКУ --ОН УГРОБИТ ЧО --не видят и не слышат--гоните БАБИЧА--МИСЮРУ
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fanatSD (донецк)
16.03.2025 в 14:40
поставить тебя.григорчук был ты выл?что-то изменилось?
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