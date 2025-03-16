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Заключительный матч тура в УПЛ. Тренеры объявили стартовые составы на матч ЛНЗ и Колоса

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Заключительный матч тура в УПЛ. Тренеры объявили стартовые составы на матч ЛНЗ и Колоса

фото из свободных источников

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В последнем матче 21-го тура УПЛ встретятся "ЛНЗ" и "Колос".

Роман Григорчук выпустил следующих футболистов с первых минут.

Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев – Яшари, Тилль, Танковский – Пасич, Моммо, Эйнел

Руслан Костышин "дебютирует" со следующими футболистами в старте:

Пахолюк – Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков – Гагно, Демченко – Ррапай – Алефиренко, Ковталюк, Третьяков

Это четвёртая встреча команд. "ЛНЗ" выиграл один раз, дважды команды сыграли вничью.

В прошлом туре "ЛНЗ" уступил киевскому "Динамо" со счётом 1:2, а "Колос" минимально проиграл "Александрии" 0:1.

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До матча "ЛНЗ" занимает 11-е место с 22-мя баллами, "Колос" - 13-й с 18-ю баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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