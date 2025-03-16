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Первый блин Костышина комом. УПЛ. 21 тур. ЛНЗ - Колос 2:0.
ЛНЗ уверенно разобрался с Колосом
upl.ua
Календарь 21-го тура УПЛ закрывался матчем в Черкассах, где ЛНЗ принимал "Колос".
Обе команды весной не радовали поклонников результатами. ЛНЗ в трех матчах добыл только одну победу, а в "Колосе" после трех поражений подряд и вовсе произошла кадровая революция. Президент ковалевского клуба Андрей Засуха на эмоциях рубанул с плеча и отправил в отправку не только главного тренера Александра Поздеева и его тренерский штаб, но и представителей селекционной службы и админперсонал. Ну а спасать ситуацию был призван Руслан Костышин, который с этим самым "Колосом" в свое время прошел от аматоров до элитного дивизиона.
Особых перестановок в стартовых составах обеих команд по сравнению с прошлым туром не произошло. Григорчук выпустил в центр поля Тилля вместо Нjникашвили, а новички Беннетт и Макуана остались в запасе.
Костышин также не стал городить огород, выпустив 10 игркоов, которые играли неделю назад против "Александрии". Единственное изменение – на острие вышел Ковталюк вместо Боливара.
Первый тайм лучше и активнее провел ЛНЗ. На правах хозяев черкащане больше владели мячом, в то время как "Колос" избрал тактику игры от обороны.
Активен был на левом фланге Эйнел, который замотал Козика своими финтами и прорывами. Яшари старался, Тилль выступал в родли распасовщика, но… Все вышесказанное почти не приводило к опасности у ворот гостей. Атака ЛНЗ пыталась больше играть на индивидуальных качествах, финтах, которые почти не проходили - "рабоче-крестьянская" оборона "Колоса" без особых проблем разбивала эти попытки. О чем нужно сказать, что самые опасные моменты (намеки на опасность) ЛНЗ создал после банальных навесов с угловых.
Казалось, дело катится к нулевой ничьей к перерыву, но ЛНЗ все-таки забил, причем забил в контратаке. Выпад четыре в четыре, Эйнел поменялся флангами с Пасичем, получил разрезной пас от Яшари и с довольно острого угла идеально дал под дальнюю штангу.
Так команды ушли на перерыв со счетом 1:0.
Второй тайм хозяева стали больше играть по счету, как бы предлагая сопернику показать себя в атаке. Вот только в атаке у ковалевцев сегодня мало что получалось… Кроме дальних ударов и пары навесом в штрафную, вспомнить больше нечего.
А вот ЛНЗ доказал, что играть в контратаках с широкими зонами команде куда интереснее и приятнее, чем биться головой об оборону соперника. Черкащане организовали пару-тройку интересных выпадов, один из которых внезапно закончился голом. Внезапно – потому что дальний заброс на Пасича накрыл в падении в своей штрафной Пахолюк, но непостижимым образом не зафиксировал мяч. Пасич обрадовался, выковырял бесхозный мяч и катнул его в пустые ворота.
2:0, и после этого игру, беря во внимание игр "Колоса" в атаке, можно было закрывать.
Так и доиграли. Первая домашняя победа ЛНЗ с октября прошлого года, которая явно подсластила жизнь черкасским болельщикам.
Ну а "Колос" Костышина – особых изменений от "Колоса" Поздеева сегодня не было заметно. Хотя, это только первый матч. Будем рассматривать дальше. Вот только затягивать с результатами уже некуда – команда опустилась в зону переходных матчей, а календарь на финише у ковалевцев очень непростой.
21-й тур УПЛ, сезон 2024/25
16 марта, Черкассы, стадион "Черкассы Арена"
Судья: Денис Резников (Каменское)
ЛНЗ (Черкассы)– "Колос" (Ковалевка) 2:0
Голы: Эйнел (37), Пасич (67)
Предупреждения: Гагно, Теллес
ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Драмбаев, Путря, Дайко, Танковский (Ноникашвили, 46), Тилль, Эйнел (Макуана, 87), Пасич, Момо (Молло, 68), Яшари
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко (Теллес, 72), Гагно (Денисенко, 85), Рапай, Алефиренко (Велетень, 46), Третьяков, Ковталюк (Сидорчук, 72)
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