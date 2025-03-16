  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Ингулец – Черноморец 1:0. Команда Кобина продолжает борьбу за выживание
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Ингулец – Черноморец 1:0. Команда Кобина продолжает борьбу за выживание

Премьер-лига
Обновлено

"Ингулец" минимально обыграл "Черноморец" в битве аутсайдеров УПЛ

УПЛ. Ингулец – Черноморец 1:0. Команда Кобина продолжает борьбу за выживание

upl.ua

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

21-й тур УПЛ
Одесса. "Черноморец"
"Ингулец" - "Черноморец" 1:0
Голы: Пушкарев, 18

"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк (Дубилей, 88), Дихтярук, Жовтенко, Катрич - Сад (Гаджук, 74), Пятов (Скороход, 90+4), Лосенко - Пушкарев (Фарасеенко, 74), Кисленко (Попов Н., 88), Могильный.

"Черноморец": Рудько - Раян, Арсич, Джарджу, Бутко (Безбородько, 73) - Билошевский, Лацабидзе (Шевцов, 46) - Янаков, Габелок (Когут, 46), Мустафаев (Кисиль, 46) - Хобленко (Попов К., 64).

Предупреждения: Гаджук, 86 - Мустафаев, 11, Раян, 49, Когут, 72.

По теме
yellow-arrow
Новая эпоха для Ковалевки. ЛНЗ - Колос. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Заключительный матч тура в УПЛ. Тренеры объявили стартовый состав на матч ЛНЗ и Колоса
yellow-arrow
Подарок от ветерана соперников. Ингулец открыл счет в матче против Черноморца на 18 минуте – ВИДЕО
Черноморец (Одесса) УПЛ Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mariupol_ua (Мариуполь)
16.03.2025 в 15:17
Ингульцу реально нужны баллы, вот ребята и выкарабкиваются из зоны вылета, молодцы! А ЧО во главе с Бабичем ( помню его у руля и нашего Мариуполя) вообще никакой, чисто физрук до 5го класса.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Mariupol_ua (Мариуполь)
16.03.2025 в 15:17
Ингульцу реально нужны баллы, вот ребята и выкарабкиваются из зоны вылета, молодцы! А ЧО во главе с Бабичем ( помню его у руля и нашего Мариуполя) вообще никакой, чисто физрук до 5го класса.
Ответить
0
0
килия12 (Одесса)
16.03.2025 в 15:03
Мамич,на выход!И не задерживайся!
Ответить
1
0
kukarekin (Одесса)
16.03.2025 в 14:59
бабич не можешь ср"ать не мучай жо"пу!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости