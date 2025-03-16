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УПЛ. Ингулец – Черноморец 1:0. Команда Кобина продолжает борьбу за выживание
"Ингулец" минимально обыграл "Черноморец" в битве аутсайдеров УПЛ
upl.ua
21-й тур УПЛ
Одесса. "Черноморец"
"Ингулец" - "Черноморец" 1:0
Голы: Пушкарев, 18
"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк (Дубилей, 88), Дихтярук, Жовтенко, Катрич - Сад (Гаджук, 74), Пятов (Скороход, 90+4), Лосенко - Пушкарев (Фарасеенко, 74), Кисленко (Попов Н., 88), Могильный.
"Черноморец": Рудько - Раян, Арсич, Джарджу, Бутко (Безбородько, 73) - Билошевский, Лацабидзе (Шевцов, 46) - Янаков, Габелок (Когут, 46), Мустафаев (Кисиль, 46) - Хобленко (Попов К., 64).
Предупреждения: Гаджук, 86 - Мустафаев, 11, Раян, 49, Когут, 72.
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