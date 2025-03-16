Команда по УПЛ заполнит паузу в чемпионате спаррингом

Футболисты "Ворсклы" во время паузы УПЛ сыграют против второлигового "Горняка-Спорта".

Матч, скорее всего, состоится 23 марта. Отмечается, что у "Ворсклы" будет отсутствовать защитники Илья Крупский и Фернан, ведь Крупский вызван в сборную Украины, а Фернан — в сборную Коста-Рики.

Детали о времени проведения матча проинформирует пресс-служба "Ворсклы".