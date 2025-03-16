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Команда по УПЛ заполнит паузу в чемпионате спаррингом
Игра пройдет 23 марта
vorskla.com.ua
Футболисты "Ворсклы" во время паузы УПЛ сыграют против второлигового "Горняка-Спорта".
Матч, скорее всего, состоится 23 марта. Отмечается, что у "Ворсклы" будет отсутствовать защитники Илья Крупский и Фернан, ведь Крупский вызван в сборную Украины, а Фернан — в сборную Коста-Рики.
Детали о времени проведения матча проинформирует пресс-служба "Ворсклы".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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