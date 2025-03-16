Пушечная победа. Ингулец – Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 21 тура чемпионата Украины "Ингулец" дома принимал "Черноморец". Поединок завершился минимальной победой подопечных Кобина. Все решил гол на 18 минуте от воспитанника "Шахтера" Олега Пушкарева. Красивый, мощный дальний удар после обрезки Богдана Бутко. Теперь у "Ингульца" и "Черноморца" одинаковое количество очков на дне турнирной таблицы – по 15.

Чемпионат Украины, 21 тур

"Стадион Черноморец" (Одесса)

"Ингулец" – "Черноморец" 1:0

Гол: Пушкарев 18