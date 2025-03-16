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Пушечная победа. Ингулец – Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Подопечные Кобина одолели соперника благодаря красивому дальнему удару

Пушечная победа. Ингулец – Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Чорноморець

UA-Футбол
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В матче 21 тура чемпионата Украины "Ингулец" дома принимал "Черноморец". Поединок завершился минимальной победой подопечных Кобина. Все решил гол на 18 минуте от воспитанника "Шахтера" Олега Пушкарева. Красивый, мощный дальний удар после обрезки Богдана Бутко. Теперь у "Ингульца" и "Черноморца" одинаковое количество очков на дне турнирной таблицы – по 15.

Чемпионат Украины, 21 тур

"Стадион Черноморец" (Одесса)

"Ингулец" – "Черноморец" 1:0

Гол: Пушкарев 18

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Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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amigoalex
16.03.2025 в 16:08
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Комментарии 1
amigoalex
16.03.2025 в 16:08
Это конец
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