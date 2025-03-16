Хороший розыгрыш мяча. ЛНЗ вышел вперед в матче с Колосом. Видео гола

"ЛНЗ" вышел вперед в матче с "Колосом".

Черкасский клуб со своей половины отдал мяч в центр поля. Там его подхватил Момо. Отдал передачу на Яшари.

Косовский полузащитник нашел Эйнела Соареша и тот на 37-й минуте открыл счет.

Видео гола:

Это первый гол Эйнела в УПЛ