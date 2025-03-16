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Хороший розыгрыш мяча. ЛНЗ вышел вперед в матче с Колосом. Видео гола
Первый гол полузащитника ЛНЗ
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" вышел вперед в матче с "Колосом".
Черкасский клуб со своей половины отдал мяч в центр поля. Там его подхватил Момо. Отдал передачу на Яшари.
Косовский полузащитник нашел Эйнела Соареша и тот на 37-й минуте открыл счет.
Видео гола:
Это первый гол Эйнела в УПЛ
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Источник:Українська Прем'єр-Ліги
Опубликовал: Владислав Прийменко
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