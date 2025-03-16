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Легионер ЛНЗ близок к восстановлению от травмы
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Фото - ФК ЛНЗ
Ганский нападающий "ЛНЗ" Марк Ассинор завершает свое восстановление после травмы. Напомним, футболист получил тяжелую травму колена на старте сезона.
"Восстановление и реабилитация уже на финальной стадии. Жду разрешения от врачей. Уже в ближайшее время, надеюсь, вернусь в общую группу и буду полноценно тренироваться", - сказал Марк.
В этом сезоне Ассинор провел 3 матча за "ЛНЗ", забив 1 гол. В прошлом году он перешел в украинскую команду из словацкой "Подбрезови" за 230 тысяч евро.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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