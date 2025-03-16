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На ровном месте. ЛНЗ удваивает счет в матче против Колоса. Видео гола

Премьер-лига

Третий гол полузащитника в УПЛ

На ровном месте. ЛНЗ удваивает счет в матче против Колоса. Видео гола

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" удваивает счет в матче против "Колоса",

Хозяева подали мяч длинной передачей с центра поля. Цуриков не сумел отбить и упал на газон. Мяч принял Пасич и пошел в контратаку.

Вратарь "Колоса" Пахолюк пытался поймать мяч во вратарской плоскости, но он соскользнул с рук. Пасич забил в пустые ворота и удвоил счет хозяев.

Видео гола:

Для Пасича - третий гол в УПЛ.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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