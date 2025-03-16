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На ровном месте. ЛНЗ удваивает счет в матче против Колоса. Видео гола
Третий гол полузащитника в УПЛ
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" удваивает счет в матче против "Колоса",
Хозяева подали мяч длинной передачей с центра поля. Цуриков не сумел отбить и упал на газон. Мяч принял Пасич и пошел в контратаку.
Вратарь "Колоса" Пахолюк пытался поймать мяч во вратарской плоскости, но он соскользнул с рук. Пасич забил в пустые ворота и удвоил счет хозяев.
Видео гола:
Для Пасича - третий гол в УПЛ.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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