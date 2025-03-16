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Арендованный новичок ЛНЗ дебютировал в матче против Колоса
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фото из свободных источников
Арендованный новичок "ЛНЗ" дебютировал в матче против "Колоса".
Бени Макуана появился на поле на 86-й минуте матча. Он заменил Эйнела Соареша – автора первого гола черкасского клуба.
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Для футболиста из Конго это восьмой матч в УПЛ. До перехода в "ЛНЗ" он 7 матчей сыграл за "Полесье", в которых результативными действиями не отметился.
К слову, футболист в аренде в "ЛНЗ" будет до 31 декабря 2025 года.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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