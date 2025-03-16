Ковалевка проигрывает в четвертый раз подряд. ЛНЗ – Колос 2:0. Обзор матча

В первой встрече под руководством нового-старого тренера команда из Киевской области снова не смогла набрать зачетные баллы. Индивидуальное мастерство и хорошие скорости позволили черкасской команде получить положительный результат, хотя по количеству моментов преимущество было незначительным.

Подопечные Григорчука занимают 10 строчку (25 очков) и 28 марта будут принимать "Полесье". Ковалевка – 13-я (18 пунктов) и в конце месяца будет играть в столице против "Зари".

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Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Украины

Черкассы. Центральный стадион

ЛНЗ – Колос 2:0

Голы: Суареш Э., 37, Пасич Г., 67