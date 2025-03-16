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Ковалевка проигрывает в четвертый раз подряд. ЛНЗ – Колос 2:0. Обзор матча
У хлеборобов обостряется кризис
Фото: ФК ЛНЗ
В первой встрече под руководством нового-старого тренера команда из Киевской области снова не смогла набрать зачетные баллы. Индивидуальное мастерство и хорошие скорости позволили черкасской команде получить положительный результат, хотя по количеству моментов преимущество было незначительным.
Подопечные Григорчука занимают 10 строчку (25 очков) и 28 марта будут принимать "Полесье". Ковалевка – 13-я (18 пунктов) и в конце месяца будет играть в столице против "Зари".
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Черкассы. Центральный стадион
Голы: Суареш Э., 37, Пасич Г., 67
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