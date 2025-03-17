Шоу Степанюка, монумент Кинарейкину, центральная ось Александрии, джокеры Малыш и Пушкарев. Символическая сборная 21-го тура УПЛ

Украинские клубы успешно отыграли еще один тур родной УПЛ перед международной паузой. Этот тур необычно начинался во вторник и растянулся почти на неделю.

При этом эта серия поединков запомнилась в первую очередь потерями очков наших лидеров. Речь в этом контексте, конечно, идет о наших грандах: киевском "Динамо" и донецком "Шахтере". "Бело-синие" под руководством Александра Шовковского расписали результативную ничью с луганской "Зарей" (2:2), а "горняки" Марино Пушича - так и не сумели за 90 минут поразить ворота львовских "Карпат".

К тому же, сенсационное разгромное поражение потерпело житомирское "Полесье" Имада Ашура - "волки" в Ровно были уничтожены футболистами "Вереса" (1:5). А единственной командой из числа лидеров, которая одержала победу на прошлой неделе, стала "Александрия" Руслана Ротаня. "Горожане" в домашних стенах не оставили шансов киевской "Оболони" (4:0).

Свою первую победу во второй части чемпионата также одержала полтавская "Ворскла" Юрия Максимова, минимально обыграв львовский "Рух". Ну а в битве аутсайдеров, между "Ингульцом" и "Черноморцем", триумф завоевала именно банда Василия Кобина.

И к сожалению, свой уже очередной матч в этой кампании, из-за воздушных тревог в регионе, не сумел сыграть "Кривбасс" Юрия Вернидуба...

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 21-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Яков Кинарейкин ("Карпаты")

Молодой кипер львовян уже в четвертый раз подряд в весенней части УПЛ защищал ворота своей команды. И при этом, третий раз подряд отстоял на "ноль". На этот раз перформанс Кинарейкина вообще получился особенным. "Карпаты" во вторник встречались с невероятно мотивированным вернуться в чемпионскую гонку "Шахтером". "Горняки" Марино Пушича имели тотальную доминацию как в контексте владения мячом, так и по количеству моментов и ударов. Однако, уверенная и хладнокровная игра первого номера "львов" позволила расписать ничью с действующим чемпионом. Безальтернативный выбор в нашей символической сборной. Слишком много сейвов сделал 21-летний уроженец Харькова.

Правый защитник: Роман Вантух ("Заря")

Роман восстановился после мышечного повреждения и снова вернулся в основу луганской команды. Номинально Вантух обычно действует на левом фланге, однако его универсализм позволяет закрыть оба фланга. Поэтому, учитывая игру одного из наших следующих героев и адаптивные футбольные качества фулбека луганчан, поставим лидера "Зари" именно справа. В общем, 26-летний футболист был очень активным в атакующей стадии в игре против своей бывшей команды - киевского "Динамо". При этом, воспитанник столичного коллектива успевал и у своих ворот.

Центральный защитник: Владислав Бабогло ("Карпаты")

Еще один представитель "Карпат" в нашей сборной "солянке". Капитан "львов" выглядел максимально надежно в противостоянии с "горняками" Марино Пушича. Молдавский центрбек направлял игру "львов" и подчищал за партнерами. И хотя дончане создали немало подходов к воротам команды Владислава Лупашко, однако не сумели ни один из них конвертировать в хотя бы один забитый мяч. И в этом есть прямая и непосредственная заслуга Владислава.

Альтернатива: Андерсон Джордан ("Заря"). Бразилец в поединке с "Динамо" показал свой традиционно высокий уровень. К тому же, именно высоченный центрбек удачно подключился на угловой в начале встречи и после удара головой вывел луганчан вперед. Хотя и команде Младена Бартуловича не удалось в итоге победить, однако к 25-летнему уроженцу Сан-Паулу может быть минимум претензий.

Центральный защитник: Артем Шабанов ("Полесье")

Артем в матче с "Оболонью" Сергея Шищенко (прим. - коуч киевлян пропускал ту встречу из-за перебора желтых карточек) сыграл классического "столба" в центре обороны. Не допускал грубых ошибок, страховал партнеров и начинал атаки. Дошло до того, что Шабанов мог спокойно по сути оформить гол всего сезона, однако мяч после его удара через себя подло разминулся с рамкой ворот. Надежная и организованная игра защитника "Александрии".

Левый защитник: Евгений Шевченко ("Верес")

Команда Олега Шандрука сенсационно на арене "Авангард" в Ровно сокрушила более звездных житомирских "волков", а именно Евгений "перекрыл кислород" и не дал ничего создать на фланге для лидера "Полесья" - Алексея Гуцуляка. Шевченко надежно сыграл в защите и по возможности подключался к атакам ровенской команды. При этом фулбек ровенчан не выключался из игры до самого финального свистка. За что был вознагражден забитым мячом в конце встречи, когда подключился на угловой.

Альтернатива: Александр Мартынюк ("Александрия"). Александр после болезни вернулся в старт "горожан". Против "пивоваров" Мартынюк показал очень солидную игру: постоянно подключался к атакам и даже сам наносил удары по воротам киевлян. Представитель команды Ротаня в очередной раз доказал, что он сейчас является одним из сильнейших футболистов УПЛ на своей позиции.

Центральный полузащитник: Иван Калюжный ("Александрия")

И еще один футболист "Александрии" в нашей символической сборной. Ну а что поделаешь. "Горожане" как единый слаженный механизм сыграли против "Оболони". А сам Иван, уже по традиции, в буквальном смысле был "сердцевиной" этого пазла. Работы у Калюжного в матче с киевлянами в обороне было немного, поэтому опорник часто подключался вперед. При угловых и стандартах игра "Александрии" строилась именно через "Супер-Ивана". В итоге, наш герой успел еще и отметиться ассистом на второй гол Филиппова.

Альтернатива: Дмитрий Мишнев ("Александрия"). В качестве дополнительной опции на смену Ивану можно включить его партнера по центру поля - Мишнева. Дмитрий вышел в старте на игру с "Оболонью", был активным, постоянно пытался обострять и шел в прессинг.

Центральный полузащитник: Навин Малыш ("Ворскла")

В общем, именно по игре между "Рухом" и "Ворсклой" выделить кого-то чрезвычайно сложно. Все-таки погодные условия (прим. - неожиданный весенний снег в городе Льва) и закрытый характер футбола внесли свои ощутимые коррективы. Однако, воспитанник киевского "Динамо" как раз стал тем джокером, который как хищник ждал свой момент до самого конца. И не прогадал. И итоге, точный удар в одно касание Навина принес команде Юрия Максимова такую долгожданную первую победу в весенней части УПЛ. Этот выстрел Малыша позволил полтавчанам прервать свою шестиматчевую безвыигрышную серию в украинском первенстве.

Левый полузащитник: Эйнел Соареш (ЛНЗ)

Кабовердиец в игре с "Колосом" буквально замучил на фланге своего визави. Речь идет о правом защитнике ковалевцев Эдуарде Козике. Сначала у Эйнела не все получалось впереди, однако именно он сумел размочить счет и по сути забить победный мяч в той встрече. Примечательно, что удалось это Соарешу после ротации позициями с Пасичем в одной из контратак.

Правый полузащитник: Олег Пушкарев ("Ингулец")

Воспитанник донецкого "Шахтера" был лучшим и самым заметным в составе двух команд в битве аутсайдеров. Речь идет о противостоянии одесского "Черноморца" и "Ингульца", в котором Олег как раз своим красивым и единственным в матче голом принес вторую победу за три матча для команды Василия Кобина. Пушкарев отыграл с "моряками" 74 минуты, был активным впереди и все время пытался обострять.

Альтерантива на фланги атаки: Теди Цара / Безерра (оба - "Александрия"). В качестве замены у нас будет пара ярких легионеров из стана "горожан". В поединке с киевской "Оболонью" албанец сыграл на левом фланге атаки, а бразилец - соответственно, на правом. Оба исполнителя были активными, часто шли в отбор и прессинг, и как следствие этих действий занесли по голу в свой актив.

Форвард: Александр Филиппов ("Александрия")

Александр хоть и забил далеко не самые сложные (на первый взгляд) мячи в игре с не раз уже упомянутыми киевлянами Сергея Шищенко (руководил "Оболонью" в том матче его ассистент Николай Гибалюк), замкнув прострелы от партнеров с близкого расстояния. Впрочем, дубль "не пахнет", тем более такой важный. В то же время, а что еще нужно для центрального нападающего, как не приносить результат? Вопрос риторический. Тем более, оказаться в правильное время и в корректном месте - это и есть непосредственные обязанности бомбардира. Поэтому, смело берем опытного Филиппова в нашу символическую сборную 21-го тура.

Форвард: Руслан Степанюк ("Верес")

Руслан по факту обеспечил "Вересу" ту самую сенсационную победу над житомирским "Полесьем". Два собственных забитых мяча, голевая передача и участие в четвертом взятии ворот в исполнении ровенчан. Степанюк демонстрировал шикарные креативные решения на поле, раз за разом выводя своих партнеров один на один со стражем ворот "волков" Волынцом. Однозначно, имеем перформанс всего тура!

Альтернативная пара нападающих: Владислав Ванат ("Динамо") - Филипп Будковский ("Заря"). Оба продемонстрировали свой уровень завершения и индивидуальное мастерство, обменявшись практически идентичными голами своих команд на старте того очного поединка. Впрочем, победить не удалось ни киевлянам, ни луганчанам. Поэтому, включаем этот дуэт лишь в качестве второй по приоритету опции.

Главный тренер: Руслан Ротань ("Александрия") / Василий Кобин ("Ингулец") / Олег Шандрук ("Верес") / Юрий Максимов ("Ворскла").

В этой категории, уже традиционно, оставим выбор главного кандидата на усмотрение публики. Наставник "горожан" продемонстрировал украинским грандам, как нужно разбирать на части более слабого соперника и закрывать игру уже не 16-й минуте встречи. Коуч "Ингульца" выдержал давление и вышел триумфатором в битве аутсайдеров с одесским "Черноморцем", одержав свою вторую победу за три матча.

В свою очередь тренер ровенчан буквально разбил на камешки более звездный и амбициозный проект в лице житомирского "Полесья" Имада Ашура, в прямом смысле сокрушив в родных стенах более статусного соперника (5:1) и доказав статус настоящих "волков". Ну а главного тренера полтавчан включаем на эту позицию в качестве бонуса. Как-никак, "зеленым" при максимально сложных погодных условиях удалось в конце концов одержать свою победу в весенней части УПЛ.

Запасные: Александр Сапутин ("Заря"), Павел Исенко ("Ворскла"), Назарий Муравский (ЛНЗ), Жан Педрозу ("Карпаты"), Тео Ндика ("Александрия"), Илья Крупский ("Ворскла"), Роман Гончаренко ("Верес"), Геннадий Пасич (ЛНЗ), Виталий Дахновский ("Верес"), Николай Гайдучик ("Верес"), Матвей Пономаренко ("Динамо").