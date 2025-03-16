Кобин ответил, есть ли давление на результат и как президент клуба относится к борьбе за выживание

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал минимальную победу над "Черноморцем" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

“Игра для обеих команд была одной из ключевых. На поле это было заметно. Команды были очень сконцентрированы, и это мешало демонстрировать качественный футбол. Первый тайм остался за нами – мы очень хорошо действовали. Во втором тайме отдали инициативу сопернику и пытались строить игру на контратаках. Ребят поблагодарил за самоотдачу и полученные три очка.

Ключевую роль сыграло то, что мы выбрали правильный путь, сделав ставку на молодых футболистов, стремящихся проявить себя. Возможно, у них не все получается, ведь психологически это не всегда просто, но их желание играть и остаться в Премьер-лиге нам помогает. В первом круге команда была разбалансирована и не знала, к чему стремится”.