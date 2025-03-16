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Кобин ответил, есть ли давление на результат и как президент клуба относится к борьбе за выживание
Ситуация непростая, но шансы на спасение увеличиваются
nkveres.com
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал минимальную победу над "Черноморцем" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.
“Игра для обеих команд была одной из ключевых. На поле это было заметно. Команды были очень сконцентрированы, и это мешало демонстрировать качественный футбол. Первый тайм остался за нами – мы очень хорошо действовали. Во втором тайме отдали инициативу сопернику и пытались строить игру на контратаках. Ребят поблагодарил за самоотдачу и полученные три очка.
Ключевую роль сыграло то, что мы выбрали правильный путь, сделав ставку на молодых футболистов, стремящихся проявить себя. Возможно, у них не все получается, ведь психологически это не всегда просто, но их желание играть и остаться в Премьер-лиге нам помогает. В первом круге команда была разбалансирована и не знала, к чему стремится”.
"Есть матчи, в которых играть психологически очень сложно. Например, против "Вереса" или "Полесья", где и отличная поддержка болельщиков, и сильные соперники. Однако мы еще на зимних сборах говорили об этом, и я пытался настроить ребят. Мы должны были закрыть на это глаза и работать, ведь главное сохранить место в Премьер-лиге и выкладываться на все 100% независимо от соперника. Происходящее команда воспринимает спокойно и готова к этому.
Каждый президент имеет свои амбиции и планы. Я вижу на встречах, он понимает ситуацию и входит в положение команды. Давление на меня как главного тренера или футболистов относительно результата нет”, – отметил тренер.
"Ингулец" догнал одесситов в таблице и команды разделяют 15-ю позицию.
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