Бабич: Комментировать не хочется, потому что очень стыдно. От футболистов у нас только фамилии. За эту игру все должны были получить премии

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич высказался по поводу поражения от "Ингульца" (0:1) в матче 21-го тура УПЛ.

“Комментировать не хочется, потому что очень стыдно перед болельщиками. Стыдно за первый тайм, который мы провели. Действия наших футболистов были совершенно непонятны. Не об этом мы договаривались. Скажу откровенно, пока от футболистов у нас только фамилии. Во втором тайме произвели замены, немного сменили игру, но подвела реализация. Было четыре момента, которые нужно было использовать. Супер-момент у Янакова, Белошевский не забил… Очень много негатива после матча, но нужно все проанализировать и разобраться”.

“Скиба – лучший игрок месяца – не попал в заявку. Немного заболел "звездной болезнью". Чтобы попадать в состав, нужно отрабатывать на каждой тренировке. После игры Бутко извинился перед всеми за такую ​​ошибку, которая ему не свойственна. Перед матчем мы договаривались играть по-другому. Что заставило Бутко поступать именно так? Будем разговаривать с ним и со всей командой. Всю неделю мы говорили об этом. Говорили, что соперник непрострй, разбирали его игру. Руководство приезжало и тоже отмечало важность этого матча. За эту игру все должны были получить премии. Всем сказали, что будет мотивация, но мотивацию так не зарабатывают”, – признался специалист.

"Моряки" делят с "Ингульцом" 15-е место (15 очков).