Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костышин: Не знаю, что происходило во время сборов. Есть много моментов, которые нужно исправлять
У наставника хлеборобов будет немало работы
Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал итог игры 21-го тура УПЛ, в которой его команда уступила ЛНЗ (0:2).
“Я бы назвал сегодняшний матч равным. И по моментам, и по ударам игра была примерно одинаковой. Кажется, по ударам преимущество немного больше в ЛНЗ, а у нас больше угловых. Так что матч был равным, а результат определили отдельные эпизоды – после вброса аута мы пропустили первый мяч, а второй гол получился курьезным. Считаю, что ничья была бы закономерным итогом, но это мое мнение.
Моя работа – выжимать из ребят весь ресурс. Хочу вывести их на более высокий уровень командной игры, особенно без мяча – переключение, отбор, прессинг. Также нужно подтянуть их физически, я так считаю. Возможно, поэтому они не всегда хорошо общаются между собой во время передач”.
“Сейчас у нас большой дисбаланс – одни пропустили сборы, Боливар травмирован, сегодня вышел Элиас Теллес, но он не прошел подготовку вместе с командой. Футболисты только знакомятся друг с другом. Я не знаю, что происходило во время сборов, потому что не был интегрирован в эти процессы.
Впереди пауза на международные матчи, у нас будет два выходных, а потом возвращаемся к работе. Есть много моментов, которые нужно исправлять. Затем сыграем товарищеский матч с "Металлистом 1925", а дальше перейдем к недельному циклу подготовки к игре против "Зари", – отметил специалист.
Следующий поединок в УПЛ коллектив из Ковалевки сыграет 30 марта.
Популярное сейчас
- Довбик забил 10-й гол в Серии А. ВИДЕО
- В возрасте 56 лет. Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии
- Известно, почему Виктора Корниенко не приняли в ЛНЗ
- Новый владелец – новые перспективы? Будущее Черноморца под вопросом
- Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак