  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костышин: Не знаю, что происходило во время сборов. Есть много моментов, которые нужно исправлять
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин: Не знаю, что происходило во время сборов. Есть много моментов, которые нужно исправлять

Премьер-лига

У наставника хлеборобов будет немало работы

Костышин: Не знаю, что происходило во время сборов. Есть много моментов, которые нужно исправлять

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал итог игры 21-го тура УПЛ, в которой его команда уступила ЛНЗ (0:2).

“Я бы назвал сегодняшний матч равным. И по моментам, и по ударам игра была примерно одинаковой. Кажется, по ударам преимущество немного больше в ЛНЗ, а у нас больше угловых. Так что матч был равным, а результат определили отдельные эпизоды – после вброса аута мы пропустили первый мяч, а второй гол получился курьезным. Считаю, что ничья была бы закономерным итогом, но это мое мнение.

Моя работа – выжимать из ребят весь ресурс. Хочу вывести их на более высокий уровень командной игры, особенно без мяча – переключение, отбор, прессинг. Также нужно подтянуть их физически, я так считаю. Возможно, поэтому они не всегда хорошо общаются между собой во время передач”.

Читайте такжеКостышин раскрыл подробности своего назначения в Колосе

“Сейчас у нас большой дисбаланс – одни пропустили сборы, Боливар травмирован, сегодня вышел Элиас Теллес, но он не прошел подготовку вместе с командой. Футболисты только знакомятся друг с другом. Я не знаю, что происходило во время сборов, потому что не был интегрирован в эти процессы.

Впереди пауза на международные матчи, у нас будет два выходных, а потом возвращаемся к работе. Есть много моментов, которые нужно исправлять. Затем сыграем товарищеский матч с "Металлистом 1925", а дальше перейдем к недельному циклу подготовки к игре против "Зари", – отметил специалист.

Следующий поединок в УПЛ коллектив из Ковалевки сыграет 30 марта.

По теме
yellow-arrow
Бабич: Комментировать не хочется, потому что очень стыдно. От футболистов у нас только фамилии. За эту игру все должны были получить премии
yellow-arrow
Кобин ответил, есть ли давление на результат и как президент клуба относится к борьбе за выживание
yellow-arrow
Ковалевка проигрывает в четвертый раз подряд. ЛНЗ – Колос 2:0. Обзор матча
Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
150 000 грн
На сайт
2
15 000 грн
На сайт
3
5 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости