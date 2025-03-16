Костышин: Не знаю, что происходило во время сборов. Есть много моментов, которые нужно исправлять

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал итог игры 21-го тура УПЛ, в которой его команда уступила ЛНЗ (0:2).

“Я бы назвал сегодняшний матч равным. И по моментам, и по ударам игра была примерно одинаковой. Кажется, по ударам преимущество немного больше в ЛНЗ, а у нас больше угловых. Так что матч был равным, а результат определили отдельные эпизоды – после вброса аута мы пропустили первый мяч, а второй гол получился курьезным. Считаю, что ничья была бы закономерным итогом, но это мое мнение.

Моя работа – выжимать из ребят весь ресурс. Хочу вывести их на более высокий уровень командной игры, особенно без мяча – переключение, отбор, прессинг. Также нужно подтянуть их физически, я так считаю. Возможно, поэтому они не всегда хорошо общаются между собой во время передач”.