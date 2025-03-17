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Григорчук: В целом, было все системно. Не думаю, что в матче с Колосом есть много материала, чтобы нас критиковать

Премьер-лига
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Роман Иосифович доволен содержанием и результатом

Григорчук: В целом, было все системно. Не думаю, что в матче с Колосом есть много материала, чтобы нас критиковать

instagram.com/fclnz

Новина українською

Наставник ЛНЗ выступил на пресс-конференции после встречи с Ковалевкой.

“Мы выиграли. Это было очень важно для нас. Если сравнивать таймы, то я не скажу, что в первом тайме было так все нехорошо. Забили гол и создали еще ряд моментов. Они не были 100%, но это были голевые предпосылки, и мы могли забивать еще. В целом было все достаточно системно. Не допускали никаких моментов в свои ворота – это тоже все взаимосвязано. Картина была цельная”.

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“Не хотелось бы вспоминать ошибки, но если вам это приятно делать, то я должен ответить. Старые ошибки не будем брать, потому что мы уже их проанализировали и побеседовали с футболистами. Да, были моментики, которые хотелось бы исключить. Но защитники должны играть в футбол. Чтобы команда играла на поле, защитники должны уверенно работать с мячом в своей зоне, в том числе. Да, должен быть предел, потому что не должны допускать рискованные, авантюрные моменты. Но не думаю, что в этом матче много материала, чтобы нас критиковать”.

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“Очень хочу, чтобы скорее вернулись болельщики на стадион в таком количестве, как было раньше, чтобы на пресс-конференциях было больше журналистов. Надеемся, что это будет как можно скорее.

2 выходных точно будет, потому что мы так планировали. Мы можем сделать исключение для тех людей, кто больше отыграл, и легионеров, которые хотят уехать домой, потому что они не смогут съездить и вернуться. Мы это еще обсудим”, – заявил тренер.

28 марта черкасская команда будет принимать "Полесье".

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Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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