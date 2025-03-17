Сегодня годовщина знаменательной победы Динамо над Реалом в Лиге чемпионов

26 лет назад, 17-го марта 1999-го, киевское "Динамо" обыграло на родном НСК "Олимпийском" мадридский "Реал" со счетом 2:0.

Благодаря этой победе "бело-синие" вышли в полуфинал Лиги чемпионов 1998/99. До этого подопечные Валерия Лобановского сыграли с "королевским" клубом вничью 1:1 в Мадриде.

Решающими в той встрече стали два забитых мяча легендарного Андрея Шевченко.



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