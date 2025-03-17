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Кривбасс интересовался экс-игроком молодежной сборной Франции - источник
Помешали обстоятельства
Getty Images/Global Images Ukraine
После ухода Александра Драмбаева в ЛНЗ "Кривбасс" находился в активном поиске нового центрального защитника. В первую очередь рассматривались легионеры. Об этом пишет "Инсайд УПЛ".
Одним из кандидатов для криворожского клуба был воспитанник "Нанта" и экс-игрок молодежной сборной Франции Тома Базиль. Впрочем, представили 25-летнего футболиста быстро отвергли из-за полномасштабной войны в Украине. Затем он перешел в литовский "Жальгирис".
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Отмечается, что в летнее трансферное окно "Кривбасс" может подписать другого защитника - Мариоса Пурзитидиса. Этой зимой криворожский клуб уже интересовался греческим футболистом, но тот перешел на правах аренды из "Слована" Либерец в пражскую "Дуклу".
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